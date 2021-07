التحالف الدولي: زودنا العراق بمعدات تفوق 5 مليارات دولار

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد موراتو أنه ومنذ العام 2014 قام التحالف بتزويد القوات الأمنية العراقية بمعدات تفوق قيمتها 5 مليارات دولار.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service