تقرير أمريكي: ترامب يجمع أكثر من 56 مليون دولار للحزب الجمهوري هذا العام

قال تقرير صادر عن منصة "وينريد" المتخصصة في جمع التبرعات للحزب الجمهوري، إن ترامب ساعد في جمع أكثر من 56 مليون دولار للحزب.

وحسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، فإن ترامب جمع من مانحين عبر الإنترنت أكثر من 56 مليون دولار مما يدل على استمرار نفوذه داخل الحزب.

وأوضح التقرير أن ترامب له لجنة شعارها "ترامب اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، هي التي تقوم بعمليات جمع هذه التبرعات.

ولفت التقرير إلى أن معظم التبرعات، كانت عبارة عن مبالغ يقل الواحد منها عن 50 دولارا، وهو ما يظهر أن ترامب ما زال يحظى بنفوذ قوي على القاعدة الشعبية للحزب حتى بعد انتهاء فترة ولايته في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم لجان جمع التبرعات التابعة لترامب، اليوم السبت، تقارير مفصلة عن مواردها المالية في النصف الأول من العام.

يشار إلى أنه وأثناء المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين ترامب وجو بايدن، كان لترامب دوما أفضلية في قدراته على حشد التبرعات لحملته، حيث استطاع ترامب والجمهوريون، وفقا لإحصاءات أبريل/ نيسان من العام الماضي، جمع 255 مليون دولار.