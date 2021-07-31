أوراق الموز... 12 فائدة صحية

أوراق الموز، اعتبرتها دراسات كثيرة بأنها صحية، لما تشتمل عليه من فوائد طبية لبعض الحالات.

وحسب موقع "بولدسكاي"، فإن أوراق الموز ليس لها أي آثار جانبية، لكنها تتوفر على العديد من الفوائد الطبية والاستخدامات التقليدية.

ومع تأكيده على تلك الفوائد إلا أنه شدد على ضرورة التعامل معها بعد استشارة متخصصين، معللا ذلك بأن كثيرا من هذه الفوائد دعمتها دراسات علمية، وبعضها دعمته التجارب الشخصية لشعوب تعاملت مع هذه النبتة.

وعددت الدراسات 12 فائدة لأوراق الموز كالتالي:

1. علاج نزلات البرد والإنفلونزا

حيث أظهرت دراسة أن الأعشاب الطبية، بما في ذلك أنواع لسان الحمل، وأوراق مثل أوراق الموز، يمكن استخدامها كعلاج عشبي ضد هذا المرض،

تحتوي أوراق الموز على مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في علاج هذه الحالات البسيطة بطريقة العلاج الذاتي.

2. تقليل الحمى

تحدثت دراسة عن التأثير النافع لجميع أجزاء الموز ضد الحمى، بما في ذلك أوراقه، حيث تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز في منع أو علاج حالات مثل الحمى بسبب آثارها الخافضة للحرارة ومضادات الميكروبات والالتهابات.

3. بديل لتضميد الجروح

وفقًا لدراسة، تُعد أوراق الموز ضمادات رخيصة وفعالة للجروح في العديد من البلدان النامية نظرًا لتميزها ورخص ثمنها وخصائصها المتاحة بسهولة.

حيث تتساوى الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات لأوراق الموز مع تلك الموجودة في ضمادات الفازلين، وبالتالي يمكن أن تساعد في علاج أو ملء الجرح في وقت أقصر.

4. تقوية جهاز المناعة

وجدت دراسة أن الليكتين، وهو نوع من البروتين موجود بكثرة في أوراق الموز، ويتمتع الليكتين بخصائص مناعية قوية قد تساعد في زيادة عدد الخلايا التائية في الجسم.

وتعد الخلايا التائية جزءًا من الخلايا المناعية التي تساعد في اكتشاف وتحديد مسببات الأمراض في الجسم وإرسال إشارات إلى الخلايا البائية لتدميرها.

5. يقلل من السيلوليت

تقول بعض الدراسات القصصية إن أوراق الموز قد تساعد في تقليل التهاب النسيج الخلوي في الجسم، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق هرس الأوراق ووضعها على الجلد حيث يوجد التهاب النسيج الخلوي.

وتساعد مادة البوليفينول الموجودة في الأوراق على خفض نسبة الكوليسترول في خلايا الجلد المسؤولة عن تطور التهاب النسيج الخلوي وبالتالي قد تساعد في تقليلها.

6. جيد للشعر

تعمل أوراق الموز كمكون رائع للشعر وقد تساعد في التخلص من بعض مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والشعر المتهيج والشيب.

تقول بعض التجارب الشخصية للأفراد أن تقطيع أوراق الموز وسحقها لاستخراج الماء ثم وضعها على الشعر، يمكن أن يساعد في جعل الشعر أسودًا تمامًا، ويقلل من الشيب ويقوي بصيلاته أيضًا.

7. يعالج مرض السكري

وفقًا لدراسة، تعتبر أوراق الموز مصدرًا محتملاً للروتين، وهو نبات الفلافونويد الذي له تأثيرات مضادة لمرض السكري ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

وقد يفيد هذا الفلافونويد الأساسي الموجود في أوراق الموز مرضى السكر من خلال التحكم في مستويات الجلوكوز لديهم ومنع أي خطر من حدوث مضاعفات ذات صلة.

وتساعد أوراق الموز أيضًا في تكسير المالتوز، وهو نوع من السكر، في الجسم تشير الكمية المتزايدة منه إلى الإصابة بمرض السكري.

8. يعالج القرحة

مرض القرحة الهضمية هو حالة تتميز بقرح مؤلمة في بطانة المعدة بسبب عدم توازن الحمض والبيبسين والعوامل الدفاعية مثل أكسيد النيتريك.

وقد أظهرت دراسة تتحدث عن الخاصية المضادة للقرحة لأوراق الموز، وتقول إن الأوراق تحتوي على مركبات الفلافونويد والعديد من المركبات العضوية وغير العضوية مثل القلويات والعفص ومضادات الأكسدة والأحماض الفينولية التي قد توفر تأثيرات وقائية ضد إصابة الغشاء المخاطي في المعدة وتعالج الحالة.

9. قد يحسن الشهية

يمكن للعديد من الحالات طويلة المدى وقصيرة المدى مثل أمراض الكبد والحمى ومشاكل الكلى والتسمم الغذائي والتهاب الكبد أن تقلل من شهية الشخص. تقول مثل هذه الدراسات القصصية أن رائحة أوراق الموز يمكن أن تساعد في تحفيز الشهية عند تقديمها على طبق ملفوف بالموز.

10. قد تحيد السموم

تحدثت دراسة عن النشاط المضاد للسم لأوراق الموز، حيث يتفاعل مستخلص أوراق الموز مع بروتينات سم الأفعى، وعندها فإن التانينات والبوليفينول في الأوراق تميل إلى تعطيل البروتينات السامة، وقد تقلل من تأثيرها إلى حد ما.

11. اصنع غلافًا صحيًا للطعام

تستخدم أوراق الموز تقليديا لأسباب صحية عديدة، أولاً وقبل كل شيء، تميل الأطعمة المغلفة بأوراق الموز إلى البقاء خالية من السموم مقارنةً باللفائف البلاستيكية، حيث لا تختلط السموم البلاستيكية بالطعام.

ثانيًا، تمنع الخصائص المضادة للبكتيريا للأوراق الطعام من التلف بسبب البكتيريا والجراثيم، وتحافظ عليه آمنًا وطازجًا لفترة أطول.

12. إضافة نكهة فريدة للطعام

تستخدم أوراق الموز على نطاق واسع في الطبخ، فمن المعروف أن الأطعمة التي يتم تغليفها وطهيها في أوراق الموز تحصل على مركبات نباتية حيوية من الأوراق مثل "إيبيغالوكاتشين"، وهو بوليفينول معروف بقدرته على الحد من العديد من الأمراض الالتهابية والمزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر.

أيضًا، عند تقديم الأطعمة الساخنة على أوراق الموز، يميل الغلاف الشمعي فوقها إلى الذوبان والخلط مع الطعام، مما يوفر نكهة فريدة وخفيفة للطعام.