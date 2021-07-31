الشرطة الأسترالية تمنع احتجاجا مناهضا لقيود كورونا مع ارتفاع الإصابات

وحسب "رويترز"، فرضت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، طوقا أمنيا حول منطقة وسط مدينة سيدني، مما حال دون تنظيم احتجاج مناهض لقيود العزل العام.

وأغلقت الشرطة محطات القطارات ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن القائمين على تنظيم الاحتجاج حثوا أتباعهم اليوم على تجنب الاحتشاد، على أن يتم التظاهر في موعد لاحق.

وقد واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مدينة سيدني الأسترالية والمناطق المجاورة لها، حيث جرى اليوم تسجيل 210 حالات عدوى محلية بالفيروس.

وتخضع سيدني ومناطق مجاورة لها لعزل عام صارم لمدة أسابيع لمكافحة تفشي سلالة "دلتا" شديدة العدوى، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 3190.

وأدت إجراءات العزل العام، التي تستمر حتى نهاية أغسطس/ آب على الأقل، إلى اندلاع مظاهرات عنيفة مطلع الأسبوع الماضي، وتعهد المحتجون بالعودة إلى الشوارع اليوم السبت، مما استدعى من الشرطة التصرف سالف الذكر.