البعثة الكينية في أولمبياد طوكيو تؤكد إيقاف أحد عدائيها بسبب المنشطات

أكدت البعثة الكينية في أولمبياد طوكيو إيقاف أحد عدائيها من قبل اللجنة المنظمة بسبب المنشطات.

وحسب بيان للبعثة نشرته "رويترز"، قال إن عداءً كينيا لم يذكر اسمه، ثبت تلقيه مادة محظورة، لافتًا إلى أن اللجنة المنظمة أوقفته مؤقتا ولن يشارك في التصفيات يوم السبت.

من جهته أكد وايثاكا كيوني، رئيس وفد كينيا أنهم تلقوا اتصالًا بعد ظهر اليوم من وكالة الاختبارات الدولية (آي تي إيه) بخصوص أحد عدائيهم، والذي كان لديه نتيجة تحليلية سلبية على عينة بول، قدمها في 28 يوليو/ تموز الجاري.

وقال: "لا يزال معلقًا مؤقتًا من المشاركة اليوم"، لافتا إلى أن "العداء على دراية كاملة بهذا الاتصال وتلقى الرسالة من "آي تي إيه".

يشار إلى أن البعثة الكينية كانت قد أصدرت بيانا قبيل الأولمبياد كشفت فيه رفض مدينة كورومي اليابانية استضافة معسكر تدريبي لكينيا قبل الأولمبياد بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا.