إنتاج أول دفعة تجريبية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوزبكستان

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الانتهاء من إنتاج الدفعة التجريبية الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لـ"كوفيد-19"، في أوزبكستان.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان للصندوق، اليوم السبت، "يعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وواحد من أبرز مصنعي الأدوية في أوزبكستان، مختبرات جورابيك، عن إنتاج الدُفعات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في أوزبكستان".

وأضاف البيان: "تم إرسال كمية من الجرعات إلى مركز أبحاث غاماليا في روسيا للتحقق من صلاحيته وجودته".

هذا واتفقت روسيا وأوزبكستان على توطين إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في أوزبكستان.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/ آب 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة؛ ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لـ"كوفيد-19" في 68 دولة، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.4 مليار شخص. تُظهر البيانات من الجهات التنظيمية في عدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وصربيا والبحرين والمجر والمكسيك ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن لقاح "سبوتنيك V"، يعد أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد "كوفيد-19".