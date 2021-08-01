هل سيتم إيقاف أولمبياد طوكيو لمدة دقيقة في ذكرى هيروشيما؟ سؤال يتردد بعد أن اقترب موعد الذكرى اليابانية في الـ6 من أغسطس/ آب الجاري.

وبحسب رويترز لا تخطط اللجنة الأولمبية الدولية للدعوة إلى الوقوف لحظة صمت في أولمبياد طوكيو، في الـ 6 من أغسطس / آب، وهي الذكرى السنوية للقصف الذري على هيروشيما عام 194.

وأكدت الوكالة أن اللجنة الأولمبية تهدف بدلا من ذلك إلى المشاركة في الحدث عن طريق ذكره وتكريمه في الحفل الختامي في طوكيو، ناقلة عن المنظمين قولهم اليوم الأحد إن الحفل الختامي لعام 2020 سيكون يوم 8 أغسطس.

حيث قال المتحدث باسم أولمبياد طوكيو في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن اللجنة الأولمبية الدولية، ومنذ ألعاب ريو (دي جانيرو)، قامت بدمج برنامج لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم في أحداث خطيرة في التاريخ ولأسباب أخرى مختلفة في الحفل الختامي.

وأكد أن "سياسة اللجنة الأولمبية الدولية، هي المشاركة في هذه الذكرى الخاصة بهيروشيما في الحفل الختامي".

وبعث رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي برسالة مؤرخة في 28 يوليو/ تموز، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يطلب فيها الوقوف دقيقة صمت.

وقال ماتسوي في الرسالة التي نُشرت على موقع المدينة على الإنترنت: "آمل أن يتطرق الرياضيون والأشخاص المرتبطون بالألعاب إلى حقيقة القنبلة الذرية بطريقة ما".

وتابع: "أتساءل عما إذا كان بإمكانك دعوتهم إلى الوقوف لحظة صمت في الساعة 8:15 صباحًا يوم 6 أغسطس في قرية الرياضيين، أو أينما كان كل منهم، والمشاركة في حفل السلام التذكاري الذي سيعقد في هيروشيما في ذلك اليوم".

وقد وقع القصف الذري الأمريكي في الساعة 8:15 صباحًا يوم 6 أغسطس عام 1945، ما أدى إلى تحول المدينة إلى رماد وقتل حوالي 140 ألف شخص بحلول نهاية العام.

وكان رئيس اللجنة الأوليمبية توماس باخ، قد زار هيروشيما في 16 يوليو الماضي، قبل أسبوع من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لهيروشيما للسلام، ووصف الألعاب بأنها "منارة الأمل" لمستقبل سلمي.