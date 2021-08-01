"الصحة" السعودية تكشف طريقة الحصول على استثناء من التطعيم بلقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الاستثناء من التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا لن يكون إلا بموجب تقرير طبي.

وحسب ما نشرته وزارة الصحة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن التقرير الطبي هو الوسيلة الوحيدة للاستثناء من التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا على اختلاف أنواعها.

#الصحة تؤكد بأن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية، ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني:

Exempt@moh.gov.sa — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 1, 2021

وقالت: "حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية".

وطالبت الوزارة أن يتم إرسال طلبات الاستثناء من تلقي اللقاح، مرفقة بالتقارير الطبية على البريد الإلكتروني Exempt@moh.gov.sa.

وكان الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة السعودية، خالد العبدالكريم، قد صرح من قبل محددا الأسباب التي جعلت الوزارة تستثني ثلاث فئات من تلقي لقاح كورونا، وهم الحوامل والأطفال وأصحاب الحساسية الشديدة.

وقال إن أسباب استثناء هذه الفئات هي أنهم إما أصحاب حساسية شديدة للقاحات، أو لأدوية معينة، أو لأنهم أطفال وهؤلاء يتم استثناؤهم لأنَّ التجارب العلمية للقاح لم تختبر عليهم، أو لأنهم حوامل لن يتم تطعيمهن لحين التأكّد من أن اللقاح آمن لهن.

وقد أصدرت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد بيانا آخر أعلنت فيه عن تسجيل (1084) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1084) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1285) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (507,374) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/pH2dH4wZMC — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 1, 2021

كما أوضح البيان أنه تم تسجيل (1285) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (507,374)