الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد القتال جنوبي أفغانستان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها "البالغ" إزاء تصاعد القتال في مدينة لشكرغاه بولاية هلمند جنوبي أفغانستان، والذي أودى بحياة 40 شخصا على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم "التقارير الأخيرة تفيد بإصابة 118 مدنيا ومقتل 40 آخرين خلال 24 ساعة مع استمرار حركة طالبان في هجومها البري على لشكرغاه، ومحاولة الجيش الأفغاني لصد الهجوم".

ودعت البعثة الأممية إلى "الوقف الفوري للقتال في المناطق المدنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأفغاني قضى على 375 مسلحًا من حركة "طالبان" الإرهابية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان على "تويتر": "أسفرت العمليات العسكرية للجيش الأفغاني عن القضاء على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مسلحا من عناصر طالبان وجرح 193 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، كما أبطل الجيش الأفغاني مفعول11 عبوة ناسفة".

هذا وقد نفذت القوات المسلحة الأفغانية عمليات في 11 ولاية، بما في ذلك في قندهار وهرات وهلمند.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أعلن في خطاب أمام البرلمان، أمس الاثنين، بدء خطة أمنية للتعامل مع الوضع في البلاد في ظل مواجهة محاولات حركة "طالبان" للسيطرة على المزيد من الأراضي، مؤكدا أن خطته تحظى بدعم الولايات المتحدة، وتقتضي الخطة "حماية قوات الجيش للأهداف الاستراتيجية، فيما تحمي الشرطة المدن والأحياء الاستراتيجية.