مصرع ضابط شرطة جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من البنتاغون

أعلن مصدر بالشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مصرع شرطي نتيجة لتبادل إطلاق النار بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المصدر قوله، بأن شرطيًا لقى حتفه جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى البنتاغون.

هذا ووقع إطلاق النار في وقت سابق من اليوم في محطة للحافلات في مجمع البنتاغون وتسبب في إغلاق مؤقت للمبنى، ومنع الناس من الخروج منه.

وأعادت الشرطة الأمريكية، فتح مبنى وزارة الدفاع بعد السيطرة على الوضع عقب إطلاق نار بالقرب من المبنى.

وقالت قوة حماية البنتاغون "الآن أُعيد فتح مبنى البنتاغون وتمت السيطرة على منطقة الحادث".

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

​وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد ذكرت أن "مبنى البنتاغون أُغلق بعد إطلاق أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا قتل وجرح اثنان من بينهم مطلق النار، في حادث وقع عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".