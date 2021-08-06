حريق في منزل بمستوطنة إسرائيلية ربما أشعله بالون حارق... فيديو

اندلع مساء اليوم الجمعة، حريق بأحد المنازل في مستوطنة إسرائيلية يشتبه في أنه ناجم عن إطلاق بالون حارق من قطاع غزة.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان"، أن الحريق اندلع في كيبوتس "باري" بمنطقة "غلاف غزة" في إشارة للمستوطنات المتاخمة للقطاع.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تحقق حاليا فيما إن كان الحريق اندلع نتيجة لبالون حارق أطلقته الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وتم إخماد الحريق من قبل سكان محليين دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح، لكنه تسبب في أضرار للمنزل.

תושב בארי שביתו נפגע בשריפה: "שמעתי פיצוץ של בלון, ראיתי את גג הפרגולה עולה בלהבות" | תיעוד הנזק@Itsik_zuarets pic.twitter.com/3rCzeRZGV6 — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة في اندلاع 4 حرائق في مستوطنات قريبة من القطاع.

وسبق أن أدت عمليات إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة إلى تدمير مساحات كبيرة من الهكتارات داخل مستوطنات غلاف غزة، وتسببت في نشر الفوضى والقلق بين المستوطنين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأمس الأول (الأربعاء)، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن جيش بلاده مستعد لأي سيناريو مع "حماس" في قطاع غزة سواء كان التصعيد أو التسوية.

وقادت وساطة مصرية إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعد جولة من المعارك استمرت بين 10 إلى 21 من شهر مايو/ أيار الماضي.

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