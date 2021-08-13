الولايات المتحدة تبلغ غني بأنها لا تزال تدعم أمن واستقرار أفغانستان

أجرى وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، لويد أوستن وأنتوني بلينكن محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وأطلعاه على سير انسحاب عمال أمريكا المدنيين من كابول، كما أبلغاه بأن الولايات المتحدة لا تزال تدعم الأمن والاستقرار في أفغانستان.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: أن "وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة، بلينكن وأوستن، أبلغا الرئيس الأفغاني(غني)أن الولايات المتحدة تخفض وجودها المدني في كابول في ضوء الوضع الأمني، وستزيد وتيرة برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة (للأفغان الذين ساعدوا الجهود الأمريكية في أفغانستان)".

وأوضح البيان، أن "بلينكن وأوستن شددا على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالحفاظ على علاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع الحكومة الأفغانية".

كما أكد البيان دعم الولايات المتحدة للتسوية السياسية في أفغانستان.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، تخفيض عدد موظفيها في سفارتها في كابول بسبب الوضع الأمني.

وأوضحت أن السفارة الأمريكية في كابول ستواصل العمل بالحد الأدنى، بينما تعمل واشنطن على تقليل وجودها "المدني" في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة لأن تنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي سيساعد في عملية نقل عدد كبير من موظفي السفارة الأمريكية من كابول، وهو إجراء يطبق في مناطق الصراع مما قد يؤدي لبقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتا رغم سحب واشنطن لقواتها.

وتمثل هذه الخطوة أكثر المؤشرات وضوحا على مخاوف إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الوضع الأمني وإخفاق الحكومة الأفغانية في حماية مدن رئيسية.

ويعتقد أن هناك نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأمريكية في كابول. يأتي هذا بينما دعت السفارة الأميركية في كابول الخميس رعاياها إلى ترك المدينة فورا.

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

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