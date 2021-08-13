تسجيل
07:41 GMT13 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم الصين

    دراسة: الصين تنفذ مشاريع الكربون على الرغم من أزمة المناخ

    © REUTERS / Thomas Peter
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049771186_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_cf08cf91831f416bdff8eb1f03fa08ff.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202108131049831295-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/

    قالت دراسة نشرتها رويترز، اليوم الجمعة، إن الصين أعلنت عن سلسلة من مشروعات الفحم والصلب الجديدة عالية الكربون في النصف الأول من عام 2021.

    الدراسة أصدرها غلوبال إنيرغي مينوتور، وهو مركز أبحاث أمريكي، بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (جري) ومقره هلسنكي.

    ثوران بركان إتنا في إيطاليا
    © AP Photo / Salvatore Allegra
    دراسة: تغير المناخ يحدث كوارث في باطن الأرض وانفجارات بركانية

    ووفقا للدراسة، جاء الإعلان بعد أيام من صدور تقرير رئيسي للأمم المتحدة حث على اتخاذ إجراءات عالمية فورية للحد من استخدام الوقود الأحفوري ومنع تغير المناخ الجامح.

    وأكدت الدراسة أنه خلال النصف الأول أعلنت الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للفحم في العالم ومصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تساعد في تدفئة المناخ، عن خطط لبناء 18 فرنًا جديدًا للفحم، أكثر من العام الماضي بأكمله، كما تم اقتراح 43 وحدة أخرى من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

    وتعهدت الصين بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2060، لكنها تواجه دعوات متزايدة للعمل بشكل أسرع.

    وحذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (آي بي سي سي) هذا الأسبوع في تقرير من 4000 صفحة تقريبًا من أن تغير المناخ "أثر على كل منطقة مأهولة على هذا الكوكب" وأنه معرض لخطر الخروج عن نطاق السيطرة.

    ومع ذلك، ووفقًا للدراسة بدأت الصين في بناء 15 جيجاوات من الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في النصف الأول، مؤكدة أنه معدل أبطأ من العام الماضي، لكنه لا يزال يعادل مصنعًا واحدًا في الأسبوع، ويكفي لتزويد حوالي 4.5 مليون منزل، أي أكثر من مدن بحجم لندن أو نيويورك.

    وقد ارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصين بشكل كبير بعد انتهاء عمليات الإغلاق التي فرضها انتشار فيروس كورونا، العام الماضي، حيث بدأت معدلات الزيادة في الانخفاض فقط في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا للدراسة.

    وقال لوري ميليفيرتا، المحلل الرئيسي للدراسة، إنه على الرغم من أن الصين تحاول الحد من القروض العقارية لبناء منازل جديدة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في الارتفاع الأخير في الانبعاثات، فإن الاستثمار المستمر في الطاقة والفحم المعتمد على الصلب "مقلق".

    وقال: "هذا هو المكان الذي نحتاج فيه إلى تغيير أسرع بكثير، والوتيرة الراكدة الحالية للتغيير لا تتماشى مع الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات العالمية".

    ولم تعلق الصين بعد على تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وقالت بالفعل إنها ستبدأ فقط في خفض استهلاك الفحم اعتبارًا من عام 2026.

    وقد أعلن شي جينهوا، كبير ممثلي المناخ في الصين، الأسبوع الماضي أن الأهداف الحالية تتطلب بالفعل "جهودًا شاقة للغاية"، بالنظر إلى أن إجمالي انبعاثات البلد سيبلغ ذروته في عام 2030 بمعدل نصيب للفرد أقل من مثيله في الولايات المتحدة أو اليابان أو أوروبا.

    انظر أيضا:

    تقرير أمريكي ينفي جميع نظريات خطر الانبعاثات الحرارية وتغير المناخ
    تحذيرات من مواجهة بريطانيا ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة بسبب التغير المناخي
    الأمين العام للأمم المتحدة: تغير المناخ والصراع وراء تفاقم الجوع في العالم
    دراسة: كارثة مناخية وشيكة في المحيط الأطلسي
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    معلومات مهمة عن فيروس ماربورغ القاتل
    معلومات مهمة عن فيروس ماربورغ القاتل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك