تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 27 قتيلا

أعلنت تركيا اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة قتلى السيول في الشمال إلى 27 قتيلا.

وحسب بيان لإدارة الطوارئ والكوارث في تركيا اليوم الجمعة، نشرته رويترز، لقي 27 شخصا مصرعهم جراء السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بشمال البلاد.

وعن تفصيلات العدد أوضح البيان أن 25 شخصا توفوا في قسطموني، في حين توفي اثنان في سينوب، واستمر البحث عن شخص مفقود في إقليم بارتين.

ولفت بيان إدارة الطوارئ التركية إلى إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

وواجهت تركيا على مدار أسبوعين كارثة طبيعية أخرى تمثلت في حرائق الغابات التي انتشرت في الساحل الجنوبي، والتي أعلنت السلطات مؤخرا أنها أضحت تحت السيطرة، بعد أن أودت بحياة ثمانية وأتلفت عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات.

يأتي ذلك في حين أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وزارة الداخلية التركية طائرات الهليكوبتر وهي تنزل أفرادا من حرس السواحل على أسطح المنازل لإنقاذ العالقين بسبب السيول، في الوقت الذي ظهر تدفق المياه بالشوارع بطريقة كبيرة.

يشار إلى أن هذه الظواهر التي حدثت في تركيا وفي بلدان كثيرة تأتي في بعد تحذير للجنة المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدة.