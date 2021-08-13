إسرائيل تخفض سن مستحقي الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا إلى 50 عاما

أعنلت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها خفضت سن مستحقي الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا إلى 50 عاما بدلا من 60، بهدف توسيع دائرة مكافحة فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" أكد بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أن ناشمان آش، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، قبل في وقت متأخر مساء أمس الخميس توصية لجنة من الخبراء بتوسيع نطاق حملة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح "فايزر-بايونتيك".

وأوضح البيان أن توسيع الدائرة بخفض السن سوف يتضمن إلى جانب الأشخاص الذين تعدى سنهم 50 عاما، أطقم الرعاية الصحية، والسجناء وحراس السجون، ومن يعانون تهديدا شديدا بالإصابة بفيروس كورونا، حسب تعبير البيان.

وكانت إسرائيل قد بدأت في حملة التطعيم أواخر العام الماضي، حيث قامت بتطعيم قرابة 60% من السكان بجرعتين من لقاح "فايزر"، ما أدى إلى تراجع نسب الإصابة بها بداية من شهر يونيو/ حزيران إلى أقل من عشرة، بعد أن كانت أكثر من عشرة آلاف يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وعاد معدل الإصابة للارتفاع مرة أخرى بسبب انتشار سلالة "دلتا"، حيث سجلت إسرائيل 5946 إصابة الاثنين الماضي.

وتلقى أكثر من 700 ألف من كبار السن في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح، وبدأت السلطات الصحية الرئيسية اليوم الجمعة بتحديد مواعيد تلقي الجرعة للفئة العمرية بين 50 و59 عاما.

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