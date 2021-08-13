وزير العمل العراقي يطالب بتعاون حكومي للحد من العمالة الأجنبية في البلاد

طالب وزير العمل العراقي،عادل الركابي، بضرورة تعاون الوزارات المختلفة للحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد.

ووفقا لتصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد الركابي على "ضرورة تعاون دائرة الإقامة ووزارة الداخلية للحد من تدفق العمالة الأجنبية غير الشرعية"، معللا بأن "العمل استحقاق للمواطن العراقي".

وشدد على أن "هنالك جولات تفتيشية لقسم العمل في محافظة ميسان للشركات الأجنبية، لمتابعة هذا الملف".

وقال الركابي: "هنالك الكثير من العمالة الأجنبية تدخل للبلد وتقيم بصورة غير شرعية".

وعن العمال العراقيين وشمولهم بالضمان الاجتماعي قال الركابي إن هناك ارتفاعا لأعداد المشمولين بهذا المشروع، لأكثر من الضعف خلال هذا العام.

وأوضح أن "دائرة الضمان والتقاعد ودائرة العمل والتدريب تقدم عملاً كبيراً بالتعاون مع الحكومات المحلية ووزارات الدولة".

وضرب الركابي مثلا بوزارة النفط مؤكدا على وجود تعاون وتواصل مباشر مع وزيرها.

ولفت إلى أن وزير النفط وجه جميع دوائر الوزارة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة بالتعاون مع مفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أن "التعاون أثمر عن ارتفاع عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي من 250 ألف في الشهر السادس من العام الماضي الى 610 آلاف، وهم مشمولون بالضمان الاجتماعي، والذين يعملون في القطاع الخاص".