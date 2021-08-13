الشرطة البريطانية تكشف هوية قاتل 5 أشخاص في مدينة بليموث

وحسب رويترز قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إن جيك دافيسون هو الرجل الذي أطلق النار وقتل خمسة أشخاص بينهم فتاة صغيرة في مدينة بليموث قبل أن يقتل نفسه ربما بـ "بندقية آلية".

قال رئيس شرطة ديفون وكورنوال، كونستابل شون سوير، إن دافيسون، 22 عامًا، قتل فتاة صغيرة جدًا وأحد أقاربها، مؤكدا وجود رخصة سلاح لدى دافيسون.

وقال سوير: "لا يوجد دافع كما نعلم في الوقت الحاضر"، لكنه اكد أن التحقيق سيأخذ مجراه.

وقال "نحن في الوقت الحالي لا نفكر في الإرهاب أو العلاقة مع أي جماعة يمينية متطرفة أو أي جماعة أخرى من هذا القبيل".

يشار إلى أن الشرطة البريطانية كانت أكدت في بيان امس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه وعقب حضورها إلى مكان الحادث، لقيت امرأتان ورجلان مصرعهما في مكان الحادث، كما لقي رجل آخر، يعتقد أنه الجاني، مصرعه أيضا، ويعتقد أنهم ماتوا جميعاً متأثرين بأعيرة نارية.

#Police have confirmed there were six fatalities, including the suspect, in the firearms incident in the Keyham area of #Plymouth this evening.https://t.co/n7OZwzsHBv pic.twitter.com/KUZpFFn0c5 — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021

وأضافت أن امرأة أخرى عولجت في مكان الحادث من إصابات بطلقات نارية، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير في المستشفى.