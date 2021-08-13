ألمانيا تصنف أمريكا وتركيا وإسرائيل مناطق شديدة الخطورة بسبب كورونا

ووفقا لـ"رويترز" قالت مجموعة فونكه الإعلامية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر حكومية إن الحكومة الألمانية صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وإسرائيل بلدانا عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وأوضحت أن هذا التصنيف سيترتب عليه اشتراط الخضوع لحجر صحي مدته خمسة أيام بحد أدنى على الوافدين من هذه البلاد، الذين لم يتلقوا اللقاح.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه من يوم الأحد المقبل، باستثناء تركيا التي يبدأ تطبيق القرار لها مساء الثلاثاء، معللة بأن عدد الألمان ذوي الأصول التركية كبير.

ولفتت المصادر إلى أن التصنيف شمل بجانب هذه البلدان الثلاثة أماكن أخرى، منها جمهورية الجبل الأسود وفيتنام، فيما خفضت ألمانيا مستوى الخطورة بالنسبة للبرتغال، باستثناء لشبونة ومنطقة الغرب.

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