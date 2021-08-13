الدفاع المدني التونسي: أطفأنا 172 حريقا أمس

قالت السلطات التونسية إنها اطفأت 172 حريقا أمس الخميس فقط، مؤكدة انتشار الحرائق على نطاق واسع.

وحسب بيان نشره موقع قناة "نسمة" التونسية، قال الديوان الوطني للحماية المدنيّة إنه قام بإطفاء 172 حريقا في مختلف الأنحاء أمس الخميس.

وأوضح البيان أن إطفاء هذا العدد من الحرائق جاء ضمن 483 تدخلا، قامت بها الوحدات التابع للديوان الوطني للحماية المدنية.

وارتفع مؤخرا عدد الحرائق في تونس، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة، في الوقت الذي قال فيه الرئيس التونسي قيس سعيد إن بعض تلك الحرائق مفتعل.

وحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية قال سعيد: "من يُشعل النيران سيحترق بألسنتها".

وعزا خبراء هذه الحرائق إلى درجة الحرارة المرتفعة، مؤكدين أنها جزء من الأزمات التي يواجهها العالم بسبب التغيرات المناخية.