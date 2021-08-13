لبنان.. رئيس نقابة موزعي الغاز يؤكد أن المخزون لا يكفي إلا لخمسة أيام

كشف فريد زيتون رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز في لبنان، أن مخزون الغاز بالبلاد لا يكفي إلا لخمسة أيام فقط.

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، ناشد زيتون الجهات المختصة ضرورة الاتفاق على سعر موحد، قائلا: "على المعنيين عقد اجتماع حالا للاتفاق على السعر، لأن المواطنين لا يمكنهم التحمل في ظل انعدام أي من مقومات الحياة".

وعلل رئيس نقابة موزعي الغاز اللبناني مناشدته بأن "مصرف لبنان يسعر على 20000 ليرة للدولار ووزارة الطاقة تسعر على 3900"، مطالبا المواطنين "في حال شراء أي قارورة غاز على سعر 3900 الاتصال بحماية المستهلك لضبط السوق السوداء".

وقال زيتون: إن على مصرف لبنان "إعطاء الموافقة المسبقة حتى تتمكن الباخرة الموجودة في عرض البحر منذ 20 يوما من الدخول"، مشيرا إلى أنها "تحمل 5000 طن، وهناك باخرة آتية بعد 4 ايام في داخلها9000 طن".

وتوعد رئيس نقابة موزعي الغاز اللبنانية بالتصعيد، في حال لم يتم الاتفاق على السعر، قائلا: "إذا لم يتحمل المسؤولون المسؤولية فسيكون هناك تصعيد وسنقوم بإقفال كل الطرق".

يشار إلى أن لبنان تعاني أزمات متعددة على المستوى الاقتصادي، بسبب أزمتها السياسية المتمثلة في عدم تشكيل حكومة، ما أدى إلى انخفاض الليرة وصفه الخبراء بالتاريخي، وهو ما خلف آثارا عديدة منها أزمات في الغاز والكهرباء وغيرها.

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