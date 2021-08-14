البرهان يعرب عن رغبة السودان في التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية

أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، رغبة بلاده في التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن البرهان عبر عن إعجابه وثنائه على ما بلغته الصناعات الدفاعية في تركيا من تطور، جعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا ودوليا.

تصريحات البرهان جاءت خلال زيارته أمس الجمعة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، والتي صحبه فيها نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.

وتحدث البرهان كذلك عما وصفه بـ "الدعم الكبير" من تركيا لبلاده، مؤكدا أن هذا الدعم كان موجودا أثناء فترات الحصار.

من جهته قال فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده تعتبر السودان دولة شقيقة، مؤكدا استعداده للتعاون معها في مجال الصناعات الدفاعية، "وخاصة في مجال التمويل وإزالة كافة العقبات التي تواجهه".

وكان البرهان قد بدأ زيارة لتركيا الخميس الماضي، على رأس وفد سوداني رفيع ضم كلا من وزير الدفاع يس إبراهيم يس، ومدير المخابرات العامة جمال الدين عبد المجيد ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ميرغني إدريس ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير.

وعقد البرهان جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فور وصوله بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية وتجارية.

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