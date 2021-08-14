بطل العالم السابق في الفنون القتالية يتعاقد مع فريق كرة قدم في الدوري الروسي

تحول بطل العالم السابق في الفنون القتالية، حبيب نور محمدوف، عقب اعتزاله إلى لاعب كرة قدم، حيث تعاقد معه فريق ليجان دينامو الذي يلعب ضمن منافسات الدوري الروسي للدرجة الثانية.

وحسب "رويترز" فقد أعلن نادي ليجان دينامو التعاقد مع حبيب نور محمدوف، للعب ضمن صفوفه، وذلك بعد أن اعتزل حبيب منافسات الفنون القتالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان حبيب الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد أعلن اعتزاله لعب الفنون القتالية بعد فوزه على الأمريكي جوستين جيثي في 24 أكتوبر الماضي في أول مباراة يخوضها عقب وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وعقب اعتزاله بأشهر وتحديدا في يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن حبيب رغبته في الانتقال إلى لعبة كرة القدم، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر" إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه "ينتظر تلقي العروض".