مفوضية اللاجئين: سوريا المصدر الرئيسي للاجئين منذ العام 2014... فيديو

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن سوريا تأتي في المرتبة الأولى في أعداد اللاجئين منها في دول العالم.

وحسب تقرير أصدرته المفوضية ونشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أفادت بأن سوريا تعتبر المصدر الرئيسي للاجئين منذ العام 2014، مشيرا إلى أن نحو 80% من اللاجئين السوريين يعيشون في الدول المجاورة لسوريا.

ورصد التقرير الذي نشر على هيئة فيديوغراف، أن عدد من تركوا ديارهم حول العالم تخطى 82.4 مليون شخص، منهم 26.4 مليون تم تسجيلهم كلاجئين، نصفهم دون الـ18 من العمر.

وعن ترتيب الدول قال التقرير، إن أفغانستان تأتي في المرتبة الثانية بـ 2.6 مليون لاجئ، تليها جنوب السودان بـ 2.2 مليون لاجئ، والتي تعتبر أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا، حيث تستضيف أوغندا والسودان وإثيوبيا وكينيا، 95% من لاجئي جنوب السودان.

ثم تاتي في المرتبة الرابعة ميانمار بـ1.1 مليون لاجئ من الروهينغا التي تعد أكبر مجموعة من اللاجئين في البلاد.

ورصد التقرير كذلك قرابة 5.6 مليون فنزويلي خارج بلادهم، لكنه لم يضعها في تصنيف الدول، بسبب أن العديد منهم لم يقوموا بتسجيل أنفسهم كلاجئين أو طالبي لجوء.