الشرطة السودانية تعلن القبض على أحد منفذي هجوم بورتسودان

أعلنت الشرطة السودانية إلقاء القبض على أحد منفذي الهجوم الذي استهدف مقر نادي الأمير بمدينة بورتسودان.

وحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلن اللواء عمر عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، أنهم تمكنوا من القبض على واحد من منفذي هجوم نادي الأمير بحي سلمونا بمدينة بورتسودان.

وقال عبد الماجد إن الإعلان عن القبض على هذا المتهم يأتي "وفاءا للالتزام المهني بتمليك الراي العام مستجدات التحقيقات في حادث تفجير نادى الأمير بحي سلمونا بمدينة بورتسودان والذي أودي بحياة مواطنين أبرياء".

ولفت المتحدث الرسمي باسم الشرطة إلى أن الإعلان يجب أن يكون "بالقدر الذي لا يضير التحريات الجارية"، لافتا إلى أن فرقا من المباحث والتحقيقات الجنائيه قد تمكنت من القبض علي المتهم الأساسي.

وأشار المسؤول السوداني إلى ترحيل المتهم إلي ولاية الخرطوم للتحقيق معه، مؤكدا أنه "أدلي باعترافات مهمة ومؤثرة في مسار التحريات".

وأوضح البيان أن "الفرق المختصة تواصل تحرياتها لاستكمال كافة الخيوط والأدلة للوصول لجميع المتورطين، في الهجوم الغادر الذي تعرض له نادي الأمير".

وكانت وسائل إعلام سودانية، قد تحدثت في الـ10 من يوليو/ تموز الماضي، عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة بورتسودان بعد تفجير قنبلة استهدفت حشدا في ناد، في المدينة الواقعة شرقي السودان.

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" عن شهود عيان قولهم إن: "ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية ألقوا عبوة ناسفة على تجمع للعشرات في نادي الأمير بحي سلبونا بمدينة بورتسودان، ما أدى لمقتل ثلاث أشخاص وإصابة عدد آخر غير معروف"، مؤكدين أن "الجناة أطلقوا رصاصات سريعة، وفي أثناء هروبهم أصيبت امرأة ولقيت حتفها على الفور".

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