مدرب برشلونة: ميسي أصبح ماضيا... وعلينا أن نعيش الحاضر

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، اليوم السبت، أن ليونيل ميسي أصبح الآن ماضيا، مطالبا جماهير النادي بأن تعيش الحاضر.

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قال كومان إن الوقت قد حان للتطلع إلى المستقبل، مشيرا إلى مباراة فريقه يوم الأحد على أرضه أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ولا يزال برشلونة يعاني من رحيل هدافه التاريخي إلى باريس سان جيرمان بعد عدم قدرته على تحمل ثمن عقد اللاعب الأرجنتيني.

وقال كومان في مؤتمر صحفي: "إنه أمر مؤلم لجميع مشجعي برشلونة بالنظر إلى ما فعله ميسي للنادي، لكن لا يمكننا العيش في الماضي"، مؤكدا "أنا متحمس للموسم الجديد، وآمل أن يكون المشجعون متحمسين أيضًا، علينا أن نعيش في الحاضر وليس الماضي".

وأوضح كومان أن فريقه يمتلك عناصر متميزة، قائلا: "لا يزال لدينا فريق قوي للغاية، لا توجد أعذار الآن، لدينا مباريات للعب والنقاط للفوز".

وتعاقد برشلونة مؤخرا مع كل من إيريك جارسيا وممفيس ديباي، بعد أن وافق جيرارد بيكيه على خفض راتبه للمساعدة في توفير نفقات للنادي.

وقال النادي في بيان إن بيكيه وافق على خفض راتبه "بشكل كبير" مضيفا أنهم يجرون محادثات مع قائد الفريق الآخر سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو بشأن تخفيض المقابل المادي الذي يحصلون عليه للمساعدة في تخفيف المشاكل المالية للنادي.

وأضاف كومان: "نعلم جميعًا وضع النادي وأنه بحاجة إلى المساعدة، لذا عليك تقدير موقف جيرارد وسيرجي روبرتو وبوسكيتس"، لافتا إلى أن موقفهم تثبت أنهم "رجال ناد حقيقيين".

وأضاف المدرب الهولندي أن بيدري وإيريك جارسيا سيكونان متاحين لمواجهة سوسيداد على الرغم من خوضهما النهائي الأولمبي لإسبانيا الأسبوع الماضي بعد حملة شاقة في بطولة أوروبا 2020 مع المنتخب الوطني.

وأشار إلى أنه يفتقد لبعض اللاعبين المهمين، حيث يتعافى الحارس مارك أندريه تير شتيجن من جراحة في الركبة، ويغيب المهاجم عثمان ديمبيلي بسبب مشكلة في العضلات، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب الجديد سيرجيو أجويرو حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

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