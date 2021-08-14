وكالة: ارتفاع قتلى السيول في تركيا إلى 44

قالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، إن 44 قتيلا على الأقل هم ضحايا السيول التي اجتاحت تركيا حتى الآن.

وحسب بيان نشرته "رويترز" فصل بيان إدارة مكافحة الكوارث والطواريء العدد، مؤكدا أن 36 شخصا قتلوا في مقاطعة كاستامونو التي تضم بوزكورت، وتوفي سبعة آخرون في سينوب وواحد في بارتين.

ووفقا للقطات أظهرتها "رويترز" من خلال طائرة مسيرة، فقد تعرضت بلدة بوزكورت الواقعة على البحر الأسود، لأضرار جسيمة.

ووصف إلياس كالاباليك 42 عاما، ما حدث بأنه "غير مسبوق" مؤكدا أن البلدة صارت بلا كهرباء أو هواتف محمولة.

ويعتقد أن عشرة ما زالوا تحت أنقاض مبنى انهار على ضفة نهر فاضت مياهه، ويبدو أن مياه السيول جرفت أساسات العديد من المباني السكنية الأخرى.

وهطل حوالي 45 سنتيمترا من مياه الأمطار في أقل من ثلاثة أيام على قرية واحدة بالقرب من بوزكورت.

وكانت فيضانات وسيول ضربت مناطق شمال تركيا في 11 أغسطس/ آب الجاري بالتزامن مع حرائق غابات اندلعت في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، مما أدى إلى خسائر في الأرواح ودمار وأضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين.

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