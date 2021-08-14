مساعد وزير الخارجية الإيراني: بريطانيا تحاول ابتزازنا ولن نسمح بذلك

أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران في قضية تسديد ديونها.

ووفقا لما نشره عراقجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد أن أموال إيران يتم احتجازها بصورة غير قانونية منذ أكثر من أربعين عاما.

UK tries to blackmail Iran by taking our OWN money- illegally kept for more than 40 years- hostage in exchange for prisoners.



This is never going to work.



We still have a deal. Time for UK to do right thing and stop letting US to sabotage humanitarian exchange. https://t.co/A6rPOjr8Bf — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 14, 2021

وقال: تحاول المملكة المتحدة ابتزاز إيران من خلال أخذ أموالنا الخاصة - المحتجزة بشكل غير قانوني لأكثر من 40 عامًا - كرهينة مقابل السجناء.

وأكد: "هذا لن ينجح أبدا.. لا يزال لدينا اتفاق، حان الوقت لكي تفعل المملكة المتحدة الشيء الصحيح وتتوقف عن السماح للولايات المتحدة بتخريب التبادل الإنساني".

وقد جاءت تغريدة عراقجي ردا على تغريدة لرئيس الوزراء البريطاني دعا فيها إيران لأن تفعل الصواب، وذلك في الذكرى الرابعة لاعتقال أنوشه آشوري في إيران.

وقال: في الذكرى الرابعة لاعتقال أنوشه آشوري في إيران، أكرر دعوتي لإيران لفعل الشيء الصحيح والإفراج عنه فورًا، يجب أن يتمكن أنوشه والمواطنون البريطانيون الآخرون المسجونون ظلماً في إيران من العودة إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة".

وقد رد عراقجي كذلك على وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب، قائلا "السيد دومينيك روب؛ انك تعلم قبل اي شخص آخر بانه تم الاتفاق على الافراج عن 10 سجناء –من ضمنهم انوشة آشوري- قبل عدة اسابيع إلا أن اصدقاءكم في واشنطن عرقلوا ذلك".

Sec @dominicraab,



You know better than anybody else that deal for release of 10 prisoners-incl Anoosheh Ashoori-was concluded weeks ago but your friends in DC froze it.



Ashoori and 9 more are taken hostage by US for political goals. Hope you'll explain this to your own people. https://t.co/l8WkeZJZl7 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 13, 2021

وأكد أن آشوري ورفاقه أصبحوا رهائن لأمريكا، من أجل أغراض سياسية، قائلا: "آمل ان تشرحوا هذه القضية لشعبكم".

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