تونس.. "الدستوري الحر" يعيد انتخاب عبير موسي رئيسة له

أعاد الحزب الدستوري الحر التونسي انتخاب عبير موسي رئيسة له، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد من 12 إلى 14 أغسطس/ آب الجاري.

وحسب بيان نشره الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أورد بثا مباشرا للمؤتمر، وأعلن إعادة انتخاب موسي رئيسة له.

وتمخضت العملية الانتخابية كذلك عن انتخاب أعضاء الديوان السياسي للحزب وهم ثامر سعد وعواطف قريش ومحمد كريم كريفة وسميرة السايحي وعلي البجاوي وألفة العياشي وناجي الجراحي وسهام المجبري ومحمد عز الدين عبد الكافي وهاجر النيفر وسمير الحداد ونادية بن رمضان ومحمد عمار وهدى سلماوي ومختار البرتاجي ومريم ساسي.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر اتخذ قرارا باستحداث "الهيئة السياسية"، مؤكدا أنها ستكون هيكلا استشاريا يضم كفاءات من كل شرائح المجتمع.

يشار إلى أن عبير موسي كانت أحدثت جلبة سياسية قبل تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان، من خلال معارضتها لحركة النهضة، ودعوتها للاعتصام والتظاهر.