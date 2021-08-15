حفيد محمد علي كلاي يفوز بالضربة القاضية في أول مباراة احترافية له

فاز نيكو علي والش، حفيد بطل الوزن الثقيل وأسطورة الملاكمة السابق محمد علي كلاي، على جوردان ويكس، أمس السبت، بالضربة القاضية في أول مباراة احترافية له في الملاكمة.

وحسب "رويترز" فإن الملاكم ذو الوزن المتوسط ​​علي والش، هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش، ابنة محمد علي كلاي.

وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في يونيو/ حزيران الماضي، على اللعب مع فريق بوب أروم للملاكمة، قبل أول مباراة احترافية له في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

والش، الذي كان يرتدي سروالًا مصنوعًا لجده محمد علي، أطاح بمنافسه في منتصف الجولة الأولى قبل أن يوقف الحكم اللعب.

ونقلت "إي إس بي إن" عن والش قوله: "من الواضح أني كنت أفكر في جدي كثيرا"، مؤكدا أنه يفتقده، وواصفا إياه بأنه "أعظم مقاتل عرفته حلبات الملاكمة".

وعن مباراته التي فاز فيها قال: "أعتقد أنني وهو (منافسه) صنعنا القليل من التاريخ الليلة، كان هذا يرقى تمامًا إلى مستوى توقعاتي".

يشار إلى أن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، والملقب بـ "الأعظم"، قد توفي في يونيو 2016، وقد جعلته مسيرته المهنية في الملاكمة، ومهاراته غير المسبوقة، إضافة إلى مواقفه المثيرة للجدل، أحد أشهر الشخصيات في القرن العشرين.

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