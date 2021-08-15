حسان دياب: ما حدث في عكار مأساة إنسانية سببها الفساد

اعتبر حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن ماحدث في عكار هو مأساة إنسانية سببها الفساد.

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال دياب: "ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانيّة، تسبّب بها ​الفساد​ الّذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانيّة".

وشدد دياب على أن الفساد قضى على مقدرات الوطن، مناشدا: "آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الّذي لطالما حذّرنا من مخاطره المخيفة".

وحسب بيان لمجلس الوزراء اللبناني فقد أجرى دياب​ سلسلة اتصالات لمتابعة كارثة انفجار بلدة التليل في ​عكار​.

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الوزراء المعنيّين بضرورة الاستنفار الكامل، داعيا ​الهيئة العليا للإغاثة​ إلى العمل فورًا لتقديم المساعدات للضحايا.

وشدّد دياب في بيان، على أنّ بعد أن قضى على مقدّرات الوطن"، مؤكّدًا أنّه "قد. رحم الله الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. الله يحمي لبنان واللبنانيّين".

وكان الدفاع المدني اللبناني، قد أكد صباح اليوم الأحد، انفجار صهريج مازوت في تليل عكار، وجه على إثره أهالي بلدة التليل نداء إلى آليات الدفاع المدني المتواجدة في عكار للتوجّه إلى مكان الانفجار.

وصباح اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 22 قتيلا و79 جريحا، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" عن بيان للوزارة اللبنانية.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث كثيرة لسرقة الوقود، وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

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