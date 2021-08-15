الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابل من جميع الاتجاهات... والرئاسة: نسيطر على الوضع

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن حركة "طالبان" بدأت في دخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات.

وحسب "رويترز" أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية الأفغانية دخول مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى العاصمة الأفغانية كابل من جميع الاتجاهات.

وفي تصريحات له أكد قيادي بحركة طالبان في الدوحة، أن الحركة أمرت المقاتلين بالإحجام عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج.

ولفت إلى أن مقاتلي الحركة سيطلبون من النساء التوجه لأماكن آمنة.

وقد وجه الحساب الرسمي لمكتب الرئيس الأفغاني نداء إلى سكان المدينة، أكد فيه أن القوات الأمنية تسيطر على الوضع في كابل، مؤكدا وجود إطلاق نار في مناطق وصفها بالنائية من العاصمة.

آگاهی!

هموطنان شرافتمند کابل؛

در چند نقطه‌ی دور دست شهر کابل، صدای فیر شنیده است. نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در هماهنگی با همکاران بین المللی

وضعیت امنیتی شهر کابل را در کنترول دارند. — ارگ (@ARG_AFG) August 15, 2021

وقال: "أبناء كابل المحترمون؛ سمع دوي طلقات نارية في عدة مناطق نائية في كابل. قوات الأمن والدفاع في البلاد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين،إنهم يسيطرون على الوضع الأمني ​​في كابل".

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

وبالأمس نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد تصبح معزولة من قبل "طالبان" في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن الحركة سيطرت أمس السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابل.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

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