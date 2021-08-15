"سي إن إن": أمريكا تسحب كل موظفيها من كابل خلال 72 ساعة

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إجلاء كل موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل خلال 72 ساعة.

وحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، فإن عملية الإجلاء تأتي في ظل تقدم حركة طالبان (المحظورة في روسيا) وسيطرتها على العاصمة، ووردو أنباء عن تسليم القوات الحكومية كابل لها.

ووفقا لتصريحات نقلتها "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين بارزين فإن "أغلب الدبلوماسيين الأميركيين سيصلون إلى مطار كابول ويعودون إلى الولايات المتحدة".

ولفتوا إلى أن عددا قليلا من طاقم السفارة بينهم كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الدولة، سيظلون في مطار كابل حتى اللحظة".

وكان مسؤول أمريكي، قد صرح لرويترز سابقا أن الأعضاء "الرئيسيين" في فريق الولايات المتحدة الأمريكية يباشرون عملهم من مطار كابل، مؤكدا أن أقل من 50 مسؤولا في السفارة الأمريكية سيبقون في كابل في الوقت الحالي.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات، حتى وصلت صباح اليوم إلى العاصمة كابل وسط أنباء عن تسليم الحكومة الأفغانية لها.

وبالأمس نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد تصبح معزولة من قبل "طالبان" في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن الحركة سيطرت أمس السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابل.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

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