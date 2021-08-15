حمم تتقاذف بعد ثورة بركان إتنا الإيطالي... فيديو

ثار بركان جبل إتنا في صقلية، بإيطاليا في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي.

وحسب "سي إن إن"، فإن بركان جبل إتنا هو بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية، ويعتبر أعلى وأنشط بركان في أوروبا، وهو ما أدى إلى تقاذف حممه في مناظر مخيفة.

Italy's Mount Etna, Europe's highest and most active volcano, erupted on Monday https://t.co/a3PCeqAvFK pic.twitter.com/nlRqQviaH8 — CNN (@CNN) August 15, 2021

ويرتفع إتنا حوالي 3326 متر، وهو الآن 21.6 م أقل مما كان عليه في 1865، وهو أعلى جبل في إيطاليا يقع جنوب جبال الألب، ويغطي مساحة 1.190 كم مربع ومحيط قاعدته 140 كيلومتر.

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