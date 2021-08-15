بايرن ميونخ ينعى نجمه السابق ولاعب المنتخب الألماني

وحسب بيان للبايرن نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال رئيسه هربرت هاينر، إن جيرد مولر نجم منتخب ألمانيا يعتبر أحد أعظم الهدافين في تاريخه، والملقب بـ "بومبر دير نيشن".
FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021
The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.
وأكد أن "اليوم هو يوم حزين أسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. جيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق وشخصا جيدا، في كرة القدم العالمية".
وقال: "نحن متحدون في حزن عميق مع زوجته أوشي وعائلته"، مؤكدا أنه لولا مولر، لم يكن بايرن هو النادي الذي نحبه جميعًا اليوم.
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