بايرن ميونخ ينعى نجمه السابق ولاعب المنتخب الألماني

نعى فريق بايرن ميونخ نجمه السابق ولاعب المنتخب الألماني، جيرد مولر، والذي توفي عن عمر يناهز الـ75 عاما.

وحسب بيان للبايرن نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال رئيسه هربرت هاينر، إن جيرد مولر نجم منتخب ألمانيا يعتبر أحد أعظم الهدافين في تاريخه، والملقب بـ "بومبر دير نيشن".

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75. — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021

وأكد أن "اليوم هو يوم حزين أسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. جيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق وشخصا جيدا، في كرة القدم العالمية".

وقال: "نحن متحدون في حزن عميق مع زوجته أوشي وعائلته"، مؤكدا أنه لولا مولر، لم يكن بايرن هو النادي الذي نحبه جميعًا اليوم.