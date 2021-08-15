أمريكا تسلم كوريا الجنوبية 400 ألف جرعة من لقاح يانسن

تسلمت كوريا الجنوبية صباح اليوم الأحد 400 ألف جرعة من لقاح يانسن المضاد لفيروس كورونا، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية عن مسؤوليين كوريين أكدوا أن هذه اللقاحات تمثل الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا التي وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليمها إلى سيئول.

ووفقا للمسؤولين فقد هبطت الطائرة التي تحمل الشحنة في مطار إنتشون الدولي غرب سيئول، في حوالي الساعة 12:47 بعد ظهر اليوم، قادمة من ولاية تينيسي الأمريكية.

وعن استخدام تلك اللقاحات قال المسؤولون إنها ستستخدم لتطعيم السجناء والبحارة، اعتبارًا من 23 أغسطس/ آب، حيث إن جرعة واحدة من هذا اللقاح تكفي، ولا يتطلب التطعيم به جرعتين.

وكانت السفارة الأمريكية في سيئول قد أصدرت بيانا أمس السبت أكدت فيه أن تلك الدفعات من اللقاحات تمثل جزء من الشراكة الدولية لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن توفيرها يعكس قدرات كوريا الجنوبية على الاستخدام الفعال لها.

يشار إلى أن سيئول كانت قد تسلمت في الـ5 من يونيو/ حزيران الماضي، دفعة أولى من أمريكا عبارة عن 1.01 مليون جرعة من لقاح يانسن كذلك، والتي استخدمت معظمها في تطعيم جنود القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الدفعة ضعف الكمية التي تعهد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء القمة الذي جمعه بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في مايو/ أيار الماضي.

وتعاني كوريا الجنوبية مؤخرا من ارتفاع في أعداد الإصابات، والتي تتراوح حول ألفي إصابة يوميا، مع وجود إجراءات احترازية تم فرضها من قبل الحكومة.

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