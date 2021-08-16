مسؤول أمريكي: استئناف الرحلات العسكرية للإجلاء من مطار كابول قريبا

قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" إنه من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية العسكرية المشاركة في الإجلاء من مطار كابول مرة أخرى بعد فترة وجيزة من التوقف.

ووفقا لتصريحات مسؤول حكومي في واشنطن لـ"رويترز" فقد أكد أنه من المقرر استئناف رحلات الإجلاء العسكرية من مطار كابول قريبًا.

وكانت الرحلات الجوية قد تم تعليقها مؤقتًا بسبب الفوضى في المطار، والتي تم تناقل صور لها عقب اقتحام مواطنين أفغان للمطار رغبة في المغادرة على متن الرحلات الأمريكية.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد استولت على السلطة في أفغانستان بعد السيطرة على العاصمة كابول، فيما كانت تحاول الدول الغربية بشكل محموم إخراج مواطنيها والموظفين المحليين السابقين من العاصمة كابول.

وأعلن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابول قد نُقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي، مؤكدا أن الجيش الأمريكي يؤمن محيط المطار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وتشهد أفغانستان منذ مايو/ أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان (المحظورة في روسيا) بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

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