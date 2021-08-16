غوتيريش: على مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي باستخدام المتاح من الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان... حسب تعبيره.

ووفقا لـ"رويترز" فقد تحدث غوتيريش أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، عن "تقارير مروعة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان".

وقال إن أكثر المتأثرين بتلك الانتهاكات هم النساء والفتيات بشكل خاص، مؤكدا على شرورة أن يضطع مجلس الأمن بدوره في "استخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان" على حد قوله.

وقال للمجلس المؤلف من 15 عضوا "نتلقى تقارير تقشعر لها الأبدان عن القيود الصارمة المفروضة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه، قائلا: "إنني قلق بشكل خاص من روايات الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في أفغانستان"، وقال "لا يمكننا ولا يجب أن نتخلى عن شعب أفغانستان".

يشار إلى أن غوتيريش، كان قد أكد الجمعة الماضية، أن الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة، داعيا حركة طالبان (المحظورة في روسيا) وقف هجومها فورا.

وقال في مؤتمر صحفي: إن الأزمة في أفغانستان بمثابة "مأساة لا تصدق لشعب طالت معاناته، الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة".