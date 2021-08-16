"أنصار الله": ما يحدث للمغتربين اليمنيين في السعودية مسألة إنسانية بامتياز

أعرب محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، عن أسف جماعته لما يتعرض له المغتربون اليمنيون في السعودية.

وعلق عبد السلام عبر حسابه بموقع "تويتر"، على أنباء تواردت عن ترحيل مغتربين يمنيين من المملكة العربية السعودية.

ما أثير مؤخرا في المملكة حول قضية المغتربين اليمنيين فهي إنسانية بامتياز، ونأسف لما يتعرضون له من مضايقات غاية في السوء دون أي سبب سوى أنهم يمنيون . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 16, 2021

واعتبر عبد السلام أن موضوع المغتربين موضوع إنساني، قائلا: "ما أثير مؤخراً في المملكة حول قضية المغتربين اليمنيين مسألة إنسانية بامتياز".

وأضاف: "نأسف لما يتعرضون (في إشارة إلى المغتربين اليمنيين) له من مضايقات غاية في السوء دون أي سبب سوى أنهم يمنيون".

وقد تداولت وسائل إعلام يمنية، مؤخرا، أنباء عن قرار اتخذته السلطات السعودية بترحيل جماعي للعاملين اليمنيين، ومنهم متعاقدون مع جامعات سعودية، دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، من مناطقها الجنوبية جيزان ونجران وعسير المحاذية للحدود اليمنية، التي تتعرض بين الحين والآخر إلى هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

وعزز تلك الأنباء تأكيد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في الرياض بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء الماضي، على "ضرورة العمل كذلك على حل مشاكل المغتربين وتذليل الصعاب التي يواجهونها لما يشكلونه من أهمية كرافد اقتصادي حيوي لليمن ومساهمتهم في إعالة عوائلهم داخل اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

وتعد الجالية اليمنية في السعودية الأكبر على مستوى المغتربين اليمنيين في العالم، حيث يعتقد أن نحو مليوني مغترب يمني يعملون على أراضيها، تقدر قيمة تحويلاتهم مع مواطنيهم المغتربين في بقية الدول بـ 8 مليارات دولار سنوياً.

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