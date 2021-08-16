نواب تونسيون: نرفض شيطنة القضاء وقلقون من حالة الانتظار لخارطة الطريق

عبر نواب تونسيون عن رفضهم لما قالوا إنها حملة لشيطنة السلطة القضائية في تونس.

وحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية قال نواب من كتل "تحيا تونس" و"الإصلاح الوطني" و"الكتلة الوطنية"، إنهم قلقون من حالة الانتظار لتنفيذ خارطة الطريق.

التصريحات جاءت على لسان وليد جلاد، النائب عن كتلة "تحيا تونس"، عقب لقاء تم بين النواب وبين نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل التونسي، اليوم الإثنين.

جلاد أكد أن اللقاء شهد نقاشا حول وضع الحقوق والحريات والدفاع عنها في تونس، مؤكدا استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع خارطة الطريق المنتظرة من قبل رئيس الجمهورية.

وعبر عن القلق الذي يساور النواب جراء التأخر في تنفيذ خارطة الطريق، قائلا: "إلا أن حالة الانتظار تبعث على القلق"، على حد قوله، لافتا إلى عدم تمسكهم بمناصبهم.

وأوضح أنه ورغم اتفاق الكتل النيابية الموجودة في الزيارة مع قرارات رئيس الجمهورية، على المستوى السياسي، إلا أنهم يرفضون حملة شيطنة السلطة القضائية، قائلا إنها "تمثل ضمانة الحقوق والحريات".