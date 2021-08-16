مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف ما وصفها بـ "الأعمال العدائية"، في أفغانستان، وتشكيل حكومة شاملة واستعادة المسار الدستوري.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا صحفيا اليوم الاثنين دعا فيه إلى وقف فوري للقتال وتشكيل حكومة موحدة وشاملة في أفغانستان، بعد ساعات من سيطرة حركة "طالبان" على معظم أراضي البلاد والقصر الجمهوري.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيانه، "دعا أعضاء مجلس الأمن إلى وقف فوري لجميع الأعمال العدائية وتشكيل حكومة جديدة موحدة وشاملة وممثلة لجميع الأطياف من خلال مفاوضات شاملة".

وأضاف أنه يريد أيضًا "رؤية نظام دستوري لحل أزمة السلطة وجهود أقوى لتقديم المساعدة الإنسانية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي باستخدام المتاح من الوسائل لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان... حسب تعبيره، متحدثا عن "تقارير مروعة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان".

وقال إن أكثر المتأثرين بتلك الانتهاكات هم النساء والفتيات بشكل خاص، مؤكدا على شرورة أن يضطع مجلس الأمن بدوره في "استخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان" على حد قوله.

يشار إلى أن غوتيريش، كان قد أكد الجمعة الماضية، أن الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة، داعيا حركة طالبان (المحظورة في روسيا) وقف هجومها فورا.

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