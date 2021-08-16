فايزر وبيونتك تقدمان بيانات للحصول على تصريح بجرعة معززة

قدمت شركتا "فايزر" و"بيونتك"، بيانات أولية من تجربة ما قبل المرحلة الأخيرة إلى السلطات الأمريكية للحصول على تصريح بجرعة معززة من لقاح كورونا.

وحسب بيان نشرته "رويترز" صرحت الشركتان أن الجرعة الثالثة تُظهر أعدادًا أكبر بكثير من الأجسام المضادة المعادلة من جرعتين، سواء ضد فيروس سارس أو كورونا، وضد متغيرات بيتا ودلتا شديدة العدوى.

وأوضح البيان أن فاعلية اللقاح تنخفض بمرور الوقت، مستشهدة بدراسة أظهرت معدل نجاعة بنسبة 84٪، مقارنة بذروة بلغت 96٪ بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية.

وكانت بعض الدول قد قررت بالفعل وضع خطط لإعطاء جرعات منشطة لفئات محددة.

وقد أعلنت إسرائيل، الجمعة الماضية، أنها خفضت سن مستحقي الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا إلى 50 عاما بدلا من 60، بهدف توسيع دائرة مكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية قبل ناشمان آش، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت متأخر مساء الخميس الماضي، توصية لجنة من الخبراء بتوسيع نطاق حملة التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح "فايزر-بايونتيك"