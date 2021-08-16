لاعبة تنس روسية تنسحب من بطولة سينسباتي لعدم حصولها على تأشيرة أمريكية

أعلنت لاعبة التنس الروسية أنستاسيا بافليوتشينكوفا، انسحابها من بطولة سنسيناتي للماسترز ‏ للتنس بسبب عدم حصولها على تأشيرة أمريكية.

وحسب ما كتبته أنستاسيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكدت انسحابها من بطولة سينسيناتي هذا الأسبوع بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرة.

Dear fans,



Unfortunately I have to withdraw from Western & Southern Open. Still in Canada, I am waiting for my US visa. Hopefully, I'll get it soon and will be there in time for the US Open.



🖤 — Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) August 16, 2021

وقالت اللاعبة الروسية وصلت إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة قبل ذلك، إنها تأمل في حل مشكلة التأشيرة في الوقت المناسب حتى تتمكن من المنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة.

وكانت بافليوتشينكوفا، التي سقطت في الدور الثاني الأسبوع الماضي في مونتريال، المصنفة رقم 16 في سينسيناتي، ومن المقرر أن تلعب مباراتها الافتتاحية ضد الأمريكية برناردا بيرا يوم الثلاثاء.

وكتبت على تويتر "لسوء الحظ يتعين علي الانسحاب من بطولة وسترن آند ساذرن المفتوحة. ما زلت في كندا في انتظار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة." "آمل أن أحصل عليها قريبًا وسأكون هناك في الوقت المناسب لبطولة أمريكا المفتوحة."

وتستمر بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في الفترة من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر.

نافست بافليوتشينكوفا في أولمبياد طوكيو هذا العام حيث خسرت أمام بليندا بينسيتش، في ربع نهائي مسابقة فردي السيدات، لكنها فازت بالميدالية الذهبية في حدث الزوجي المختلط مع أندري روبليف.

وتعتبر بطولة سينسباتي سابع بطولات سلسلة الماسترز أو الأساتذة، ويطلق عليها سنسيناتي للأساتذة أو سنسيناتي للماسترز، والاسم التجاري لها هو بطولة مجموعة الغربيين والجنوبيين الاقتصادية للماسترز.