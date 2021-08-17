نيجيريا... مقتل 7 بينهم ضابط شرطة على يد مسلحين في موقع لمشروع غاز

قتل 7 أشخاص بينهم ضابط شرطة، في موقع لمشروع غاز بولاية إيمو جنوب شرقي نيجيريا.

وحسب بيان أصدرته شرطة ولاية إيمو النيجيرية، اليوم الثلاثاء، ونشرته "رويترز"، قالت إن مسلحين قتلوا ضابط شرطة وستة موظفين بشركة خدمات النفط والغاز النيجيرية "لي إنجينيرينج" خلال هجوم على موقع مشروع للغاز في الولاية الواقعة بجنوب شرقي البلاد.

وقد تعرضت منشآت النفط والغاز النيجيرية للعديد من الهجمات، بسبب وجود الصناعة التي تقدر بمليارات الدولارات جنبًا إلى جنب مع المجتمعات الفقيرة التي لم تستفد كثيرًا من ذلك، حسب محللين.

وقال مايكل أباتام، المتحدث باسم شرطة ولاية إيمو: "إن الهجوم قد وقع يوم الاثنين في مكان يسمى أسا، وأعلن موقع الحادث بقعة سوداء وكل الجهود جارية لاعتقال الجناة".

وأوضح أن "القيادة اتخذت إجراءات لحراسة العمال في المنطقة لأنها عرضة للهجوم".

وفيما لم تعلق شركة "لي إنجينيرنج" فإن موقعها على الإنترنت أكد أن الشركة لديها مشروع هناك يتضمن تركيب وبناء منشأة معالجة أولية للغاز وتوريد مولدات توربينات غازية ونظام استرداد الحرارة المفقودة.

يشار إلى أن نيجيريا تتعدد فيها حوادث القتل والاعتداء، على يد مسلحين لدواقع مختلفة، حيث أعلنت الشرطة السبت الماضي مقتل 22 شخصا على الأقل، في هجوم استهدف قافلة حجاج مسلمين تضم 90 شخصا في ولاية الهضبة في وسط البلاد، مشيرة إلى أن "ميليشيا مسيحية" يشتبه في أنها تقف وراء الهجوم.

إضافة إلى ذلك يتعرض شمال ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.