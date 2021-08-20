الصين تسمح بحضور جماهيري في دورة الألعاب الوطنية

أعلنت الصين أنها ستسمح بحضور جماهيري في دورة الألعاب الوطنية التي تقام في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووفقا لرويترز فإن منظمي دورة الألعاب الوطنية الصينية والتي تقام كل أربعة أعوام، أكدوا أنهم سيسمحون بحضور جماهيري.

واشترط المنظمون على الراغبين في الحضور تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى تقديم فحص يثبت عدم الإصابة بالعدوى قبل 72 ساعة من موعد الحضور.

وتقام دورة الألعاب الوطنية كل أربعة أعوام، وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الـ14، والتي أكدت التوقعات إمكانية مشاركة قرابة 14 ألف رياضي يتنافسون في 41 رياضية مختلفة، في الفترة ما بين 15 و27 سبتمبر/ أيلول المقبل في إقليم شانشي في شمال غرب البلاد.

أكد منظمو الدورة إنه يتعين على كل من يتجاوز عمره 18 عاما أن يقدم شهادة تثبت تلقيه التطعيم بصورة كاملة قبل 14 يوما على الأقل من موعد الدورة إذا أراد الحضور.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، كانت قد أعنلت السبت الماضي، أن الإصابات المحلية بفيروس كورونا تراجعت إلى 30 حالة مقابل 47 في الإحصاء السابق، وذلك في مؤشر على أن التفشي المستمر منذ شهر قد بدء في الانحسار، موضحة أن الصين سجلت 66 إصابة يوم الجمعة نزولا من 99 في اليوم السابق مضيفة أن العدد يضم 36 حالة وافدة من الخارج، وفقا لـ "رويترز".

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 94326 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وكانت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها ظهرت بمدينة ووهان وسط الصين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما تشير تقارير إلى أن الفيروس انتقل إلى البشر من حيوانات في أحد أسواق المدينة.

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