تونس.. 65 حريقا في يوم واحد

شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا أمس الخميس.

وحسب بيان نشره موقع قناة نسمة التونسية، أكدت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية، أطفأت خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد.

وأورد البيان مجمل ما قامت به أفرع الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، حيث أجرت الخميس، 309 تدخلا، منها 65 لإطفاء حرائق و76 للنجدة والإسعاف بالطرقات و149 للإسعاف في غير حوادث المرور و5 في حوادث الشواطئ.

وكانت الوزارة قد نشرت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجمل عدد الحرائق التي اندلعت الأربعاء الماضي.

حيث أوضحت أن وحدات الحماية المدنية قامت بإطفاء 58 حريقا، إضافة إلى قيامها بـ 95 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و198 عملية نقل بالإسعاف في غير حوادث المرور.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة موجات الحرائق في تونس بشكل لافت، بعد أن اجتاحت النيران مساحات واسعة من الغابات والحقول خاصة في منطقة الشمال الغربي، لتتسبب في فقدان العشرات من قاطني الجبال لموارد رزقهم وحتى مساكنهم.

وشهدت محافظات باجة وجندوبة وسليانة والكاف (الشمال الغربي) والقصرين وسيدي بوزيد (الوسط الغربي) وبنزرت ونابل (الساحل الشمالي) سلسلة من الحرائق قضت على مئات الهكتارات والمواشي والأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، أهمها حريق عمدون (محافظة باجة)، الذي أتت فيه الحرائق على أكثر من 820 هكتارا من الأشجار والمساحات الغابية.

ورغم أن هذه الحرائق أصبحت حدثا موسميا يتكرر في صيف كل عام، بسبب العوامل الطبيعية والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، إلا أن توقيتها المبكر وتصاعد حدتها أجج الشكوك حول إمكانية أن تكون مفتعلة، خاصة بعد صدور نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى وجود شبهات حول وجود نوايا إجرامية تقف وراء بعض منها.

شكوك غذاها التصريح الأخير لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي قال أثناء زيارته الميدانية لجبل عمدون من محافظة باجة (الشمال الغربي) إن هذه الحرائق تمت "بفعل فاعل".

يشار إلى أن موجة من الحرائق عزاها خبراء إلى التغيرات المناخية، تجتاح بلادا عديدة، ومنها بلاد أوربية، فيما تشهد الجزائر جارة تونس، موجة من الحرائق الشديدة التي سقط على إثرها ضحايا، إضافة للخسائر المادية.

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