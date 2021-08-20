الصين تبقي على سعر الفائدة الأساسي للشهر الـ16 على التوالي

أبقت الصين، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، للشهر السادس عشر على التوالي.

ووفقا لرويترز فإن قرار الصين لم يؤثر كثيرا على التوقعات بأن السلطات ستزيد التحفيز لوقف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. .

ويتضمن القرار محافظة الصين على سعر الفائدة القياسي للقروض لأجل سنة واحدة عند 3.85٪ وسعر الفائدة لخمس سنوات عند 4.65٪.

ووفقا لاستطلاع أجرته الوكالة، فإن قرابة الـ 78% من المتداولين والمحللين لم يتوقعوا أي تغيير في أي من الأسعار، لكن أقلية كانت تخفي مهلة عام واحد.

وأشارت بيانات هذا الأسبوع إلى تباطؤ حاد في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو، في ظل تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الفيضانات الجديدة، مع زيادة التوقعات بأن السلطات قد تضطر إلى بذل المزيد لدعم التعافي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تزيد بكين الإنفاق المالي وتحافظ على سيولة وفيرة في النظام المالي، مع تجنب أي تسهيل نقدي قوي قد يؤدي إلى خلق فقاعات أصول.

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