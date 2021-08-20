وقود للسيارات من صناعة النبيذ

قال منظمون لسباقات السيارات اليوم الجمعة إن بطولة العالم للقدرة "دبليو إي سي" ستتحول في العام 2022 إلى وقود متجدد بنسبة 100%، مشتقا جزئيا من مخلفات صناعة النبيذ الفرنسية.

ووفقا لبيان نشرته رويترز أكدت أوتوماتيكال كلوب "إيه سي أو"، أن توتال إنيرجيس، ستوفر وقودًا مشتقا من النبيذ والعنب وممزوجا بمنتج ثانوي من الإيثانول.

وأضافت في بيان قبل السباق 89 في نهاية هذا الأسبوع على حلبة سارث: "يجب أن يسمح هذا الوقود بتخفيض فوري بنسبة 65٪ على الأقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سيارات السباق".

وأوضحت "ستمتلك كل الصفات المطلوبة لوقود السباقات وستفي بمتطلبات صانعي السيارات، بالإضافة إلى أحدث معايير "إف آي إيه" للوقود المستدام."

ويتكون الوقود المستخدم في لومان لهذا العام بالفعل من إيثانول حيوي متقدم بنسبة 10٪.

من جهته قال جان تود، رئيس الهيئة الإدارية للرياضة: "لطالما كانت سباقات التحمل بمثابة منصة بحث وتطوير ممتازة ، وهو إنجاز مهم أن تتحول بطولة العالم للقدرة على التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى وقود مستدام بنسبة 100٪".

وأضاف الفرنسي: "إن الهدف الرئيسي للاتحاد الدولي للسيارات هو تطبيق مصادر الطاقة المستدامة عبر محفظته من تخصصات رياضة السيارات".

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعلن أيضًا أن لومان سيعود إلى تاريخه التقليدي في يونيو من العام المقبل بعد تأثر نسختين من جائحة كورونا.

وستنطلق بطولة العالم في سيبرينغ بولاية فلوريدا يوم 18 مارس وتنتهي في البحرين يوم 12 نوفمبر. وستقام بطولة لومان في الفترة من 11 إلى 12 يونيو.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن البطولة أخذت في الحسبان "التداعيات المالية والاقتصادية كنتيجة مباشرة لوباء كورونا، في اتخاذ قرار بالاستمرار في ست جولات حتى عام 2022.

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