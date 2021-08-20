أمريكا تمدد إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك لمدة شهر واحد

القرار الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي على تويتر، تم اتخاذه على الرغم من إعلان كندا إعادة فتح حدودها لجميع الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل منذ 9 أغسطس.

To minimize the spread of #COVID19, including the Delta variant, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through September 21, while continuing to ensure the flow of essential trade and travel. — Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021

ووفقا للقرار فإنه سيشمل جميع الرحلات التي تعتبر غير ضرورية، على أن يبدأ من اليوم الجمعة وينتهي في الـ21 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وكانت الولايات المتّحدة قد أغلقت حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 مارس/آذار من العام 2020، على التوالي، ومنذّ هذا التاريخ يتمّ تجديد هذا القرار شهرياً. ويأتي ​التمديد​ الجديد في الوقت الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة طفرة وبائية جديدة.

وقالت وزارة الأمن الوطني على تويتر: "بالتنسيق مع خبراء الصحة العامة والطب ، تواصل وزارة الأمن الوطني العمل عن كثب مع شركائها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي لتحديد كيفية استئناف السفر العادي بشكل آمن ومستدام".

In coordination with public health and medical experts, DHS continues working closely with its partners across the United States and internationally to determine how to safely and sustainably resume normal travel. — Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021

ويقول مسؤولو الخطوط الجوية إن الأمر سيستغرق أسابيع على الأقل وربما أشهر قبل رفع أي قيود سفر أمريكية ، مستشهدين بالعدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

لا تمنع قيود الحدود البرية الأمريكية المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين من العودة إلى الولايات المتحدة.

بصرف النظر عن قيود الحدود البرية بين كندا والمكسيك، تحظر الولايات المتحدة معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال الـ 14 يومًا الماضية، ودول شنغن الـ 26 في أوروبا دون ضوابط حدودية، وأيرلندا، والصين، والهند ، وجنوب إفريقيا وإيران والبرازيل.

وأكد البيت الأبيض في الخامس من أغسطس/ آب أنه قد يطلب تطعيم الزائرين من الخارج كجزء من خططه لإعادة فتح السفر الدولي في نهاية المطاف ، لكنه لم يقرر بعد ولن يرفع القيود على الفور.

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