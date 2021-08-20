يورجن كلوب ينتقد مشجعي ليفربول لهذا السبب

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعض مشجعي فريقه، هذا الأسبوع، بعد هتافات هجومية استهدفت لاعب الوسط بيلي جيلمور، المعار من تشيلسي.

وحسب "رويترز" قال الألماني في بيان له إنه لا يريد سماع مثل هذه الهتافات بعد الآن، مؤكدا استياءه منها.

وقال كلوب: "لا أشعر بالفخر حيال ذلك، أعتقد أن الرد علانية على ذلك كان الشيء الصحيح".

وأكد أن ليفربول كان رائعًا أمام نورويتش مع عودة المدافع الرئيسي فيرجيل فان ديك، بعد أن غاب عن معظم الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

واعتبر أن غياب الهولندي كان عاملاً رئيسًا في معاناة ليفربول الموسم الماضي، ولم تفاجئ عودته القوية إلى اللعب كلوب على الإطلاق.

وقال كلوب: "لم أكن منبهرًا بطريقة مفاجئة، كان لديه أربعة أسابيع ونصف الأسبوع قبل الموسم، مع إعادة التأهيل كانت أطول فترة استعداد للموسم على الإطلاق".

من ناحية أخرى عبر كلوب عن سعادته بالعودة إلى ملعب أنفيلد المزدحم في مباراة يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع بيرنلي لكنه يريد الجماهير أن تكون في أفضل حالاتها.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الجميع يتطلع لذلك، يمكنك أن تتخيل عندما توقع على ليفربول أن أول ما تريده هو تلك المباراة الأولى في آنفيلد".

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