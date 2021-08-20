مكافحة الفساد الأردنية: خبر مداهمتنا لصحيفة الدستور عار من الصحة

أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية أن ما تردد إعلاميا عن مداهمة مكاتب صحيفة الدستور، عار من الصحة.

وحسب تصريحات وكالة عمون الأردنية، قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن الهيئة لا صلة لها بما يتم ترويجه من أخبار عن مداهمة مكاتب صحيفة الدستور.

وأبدى المصدر استهجانه لـ "الزج باسم الهيئة في أخبار ملفقة لا تمت الى الحقيقة بصلة ودون أن يكون للهيئة معرفة بها أو صلة لا من قريب ولا من بعيد".

ولفت إلى أن ما نشرته إحدى الصحف الخليجية من أن الهيئة داهمت مكاتب صحيفة الدستور الأردنية، عار من الصحة،

وأوضح أن الهيئة تلاحظ بأن هناك من يهاجم الهيئة بطريقة منظمة، لخدمة بعض الأجندات، وذلك لتصفية حسابات.